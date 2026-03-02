سيميوني: برشلونة من أقوى فرق أوروبا .. ولن نحسم التأهل قبل صافرة النهاية

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، احترامه الكبير لقوة برشلونة قبل مواجهة الفريقين في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مشددًا على أن الحسم لم يتحقق بعد رغم الانتصار الكبير ذهابًا برباعية نظيفة.

وفي المؤتمر الصحفي، وصف سيميوني برشلونة بأنه فريق شجاع يعتمد على اللعب الجماعي، معتبرًا إياه من أكثر الفرق تنافسية في أوروبا، مؤكدًا أن فريقه مطالب بالتركيز الكامل والتعامل مع مجريات اللقاء لحظة بلحظة دون استباق للأحداث.

وكشف مدرب الأتلتي عن رؤيته للحد من خطورة لامين يامال، مشيرًا إلى أن أحد الحلول يتمثل في إجباره على أداء أدوار دفاعية لإبعاده عن مناطقه المفضلة هجوميًا.

وأضاف سيميوني أن فريقه يدرك نقاط قوة منافسه جيدًا، ويعرف طبيعة المباراة التي يحتاج إلى تقديمها، رافضًا الخوض في توقعات مسبقة بشأن النتيجة، مؤكدًا أن كرة القدم لا تعترف بالتكهنات.