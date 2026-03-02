قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع درجات الحرارة وطول ساعات الصيام، يصبح العطش هو التحدي الأكبر أمام كثير من الصائمين. وبينما يظن البعض أن شرب كميات كبيرة من الماء قبل أذان الفجر هو الحل.

فى إطار هذا السياق أكد الدكتور أحمد صبري خبير التغذية ونحت القوام، أن نوعية الطعام على السحور أهم بكثير من كمية السوائل. فاختيار أطعمة معينة يساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء لساعات طويلة، ويقلل الشعور بالجفاف والإرهاق خلال النهار.

السر الأساسي يكمن في الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، وألياف طبيعية، ومعادن تساعد على توازن السوائل داخل الجسم.

أولًا: الزبادي
يعد الزبادي من أفضل أطعمة السحور لأنه غني بالماء والبروتين والكالسيوم، كما يحتوي على بكتيريا نافعة تحسن الهضم وتقلل الإحساس بالحموضة. البروتين الموجود في الزبادي يبطئ عملية الهضم، ما يمنح إحساسًا بالشبع ويقلل فقدان السوائل بسرعة.

ثانيًا: الخيار
الخيار يحتوي على أكثر من 90% ماء، لذلك يعتبر من أقوى الخضروات في مقاومة العطش. تناوله مع السحور يساعد على ترطيب الجسم بشكل طبيعي، خاصة إذا تم تناوله طازجًا دون إضافة ملح.

ثالثًا: البطيخ
رغم أن البعض يتردد في تناوله لاحتوائه على سكريات طبيعية، إلا أن البطيخ غني بالماء والمعادن، ويمنح الجسم ترطيبًا فعالًا. ويمكن تناوله بكميات معتدلة ضمن وجبة السحور.

رابعًا: الشوفان
الشوفان مصدر ممتاز للألياف المعقدة التي تحتفظ بالماء داخل الأمعاء لفترة أطول، مما يقلل الإحساس بالعطش. كما أنه يمنح طاقة ممتدة طوال اليوم دون ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم.

خامسًا: البيض
البيض يحتوي على بروتين عالي الجودة، يساهم في الشعور بالشبع لفترات طويلة. وعند تناوله مسلوقًا دون إضافة ملح زائد، يساعد على تقليل فقدان السوائل خلال ساعات الصيام.

سادسًا: الفواكه الغنية بالماء
مثل البرتقال والتفاح والكمثرى. هذه الفواكه تحتوي على ألياف وسكريات طبيعية وماء، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للحفاظ على ترطيب الجسم.

في المقابل، هناك أطعمة تزيد العطش بشكل ملحوظ، وعلى رأسها المخللات، الأطعمة المالحة، الجبن شديد الملوحة، والمقليات. فالصوديوم الزائد يدفع الجسم لفقدان الماء، ما يؤدي إلى شعور سريع بالعطش.

وحذر صبري من الإفراط في تناول القهوة أو الشاي على السحور، لأن الكافيين يعمل كمدر للبول، مما يزيد فقدان السوائل. لذلك يُفضل تقليل المشروبات المنبهة قبل الصيام.

وقدم نصيحة مهمة أيضًا هي توزيع شرب الماء بين الإفطار والسحور، بدلًا من شرب كمية كبيرة دفعة واحدة قبل الفجر. الجسم لا يستطيع تخزين الماء بكميات ضخمة في وقت قصير، لذلك الأفضل هو الشرب التدريجي.

وللحصول على أفضل نتيجة، يُنصح بأن تحتوي وجبة السحور المثالية على:
مصدر بروتين (بيض أو زبادي)، مصدر ألياف (شوفان أو خبز حبوب كاملة)، خضروات غنية بالماء (خيار أو خس)، ثم فاكهة مرطبة.

الاهتمام بنوعية السحور لا يمنع العطش فقط، بل يحافظ أيضًا على النشاط الذهني والتركيز خلال ساعات العمل أو الدراسة. فالجفاف البسيط قد يؤثر على المزاج والقدرة على التفكير.

