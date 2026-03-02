مسلسل فن الحرب الحلقة 13.. مفاجأة صادمة لـ يوسف الشريف

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 13، تطورات مثيرة في الأحداث، حيث يكتشف الفريق أن زياد “يوسف الشريف” هو الابن الحقيقي لتوفيق إبراهيم، صاحب شركة «أرض المستقبل» والمتهم بالاستيلاء على أموال المدعين.

ولم يمر هذا الكشف مرور الكرام؛ بل أشعل حالة من التوتر والشك داخل الفريق، وفتح الباب أمام تساؤلات صعبة حول “حقيقة موقف زياد”، و"ما إذا كانت صلته بوالده ستؤثر على مسار خططهم المقبلة".

ويستعيد الفريق توازنه، ويقرر المضي قدمًا في خطته الأساسية؛ لتبدأ مرحلة جديدة من عملية النصب على هاشم الفحام.

وتكشف الحلقة جانبًا إنسانيًا عميقًا من ماضي ياسمين النشرتي “ريم مصطفى”؛ إذ يتضح أن شقيقها الأصغر “حسن” ما زال على قيد الحياة، بعدما تعمدت إخفاء الحقيقة وأوهمت الجميع بوفاته؛ لحمايته من أعدائها.

أبطال مسلسل فن الحرب

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير ع مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.