الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الوعد الصادق 4 | الحرس الثوري: دمرنا منشآت الأسطول الأمريكي في البحرين

القسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الإثنين، عن تفاصيل عمليات الموجة الثانية عشرة من حملة "الوعد الصادق 4"، التي استهدفت مواقع أمريكية وعسكرية في المنطقة، مؤكدًا تدمير المنشآت المتبقية للأسطول البحري الأمريكي في البحرين.

وذكر بيان رسمي للحرس الثوري، أن العمليات تضمنت “استهداف أهداف ثابتة ومتحركة للقوات الأمريكية في الكويت والإمارات والبحرين”، إضافة إلى “مضيق هرمز”؛ باستخدام 26 طائرة مسيرة هجومية، و5 صواريخ باليستية، واعتُبر هذا الإجراء “جزءًا من استراتيجية القوة البحرية للحرس الثوري” لمواجهة "العدو".

وأوضح البيان أن قاعدة "عريفجان" الأمريكية في الكويت تعرّضت لهجوم على مرحلتين باستخدام 12 طائرة مسيرة، فيما استُهدف مركز القيادة والسيطرة العسكري الأمريكي في قاعدة "المنهاد" بالإمارات بـ 6 طائرات مسيرة و5 صواريخ باليستية.

وفي البحرين، أكد الحرس الثوري تدمير المنشآت المتبقية للأسطول الأمريكي عبر 6 طائرات مسيرة، بينما لا تزال ناقلة الوقود Athen Nova، التابعة لحلفاء الولايات المتحدة “في مضيق هرمز”، مشتعلة؛ بعد إصابتها بطائرتين مسيرتين.

وتأتي هذه العمليات ضمن سلسلة من الإجراءات التي وصفها الحرس الثوري بـ"الحاسمة والمستهدفة"، مستعرضًا قدراته العسكرية في البحر والبر، مع التأكيد على استمرار التصعيد العسكري ضد المواقع الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

وتشكل العمليات جزءًا من استراتيجية إيران لتعزيز قوتها البحرية وردع أي تهديدات محتملة للأسطول الأمريكي في الخليج العربي ومضيق هرمز، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة بين واشنطن وطهران.

الحرس الثوري الإيراني أسطول البحري الأمريكي البحرين الوعد الصادق 4 مضيق هرمز الكويت

