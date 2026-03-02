قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تذوق من جحيم غزة .. الاحتلال يعلن إصابة 960 شخصا منذ بدء المواجهة مع إيران
خيركم سابق| السيدة المسنة عفاف: بيعت السرير بتاعي عشان أشتري كفن
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في مصر 2 مارس 2026.. تحديث مسائي جديد
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في مصر 2 مارس 2026.. شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 2 مارس 2026 تحركات ملحوظة خلال التعاملات المسائية، حيث سجل ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري، في ظل متابعة مستمرة من المواطنين والأسواق للتغيرات اليومية في سعر الصرف.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

أظهرت البيانات الرسمية أن سعر الدولار سجل في البنك المركزي المصري نحو 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، وهو ما يعكس ارتفاعًا مقارنة بمستويات سابقة خلال نفس اليوم، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة الطلب على العملة الأجنبية في التعاملات المسائية.

واقرأ أيضًا:

البنك المركزي يثبت سعر الدولار عند 78ر8 جنيه في عطاء اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية

استقر سعر الدولار في عدد من البنوك الحكومية الكبرى عند نفس مستويات البنك المركزي، حيث سجل في البنك الأهلي المصري نحو 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.
كما بلغ السعر في بنك مصر نحو 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك القاهرة نفس المستويات عند 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي في البنوك الكبرى.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

في البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع، ليكون أقل نسبيًا من بعض البنوك الأخرى.
بينما سجل في بنك قناة السويس نحو 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في عدة بنوك أخرى.

كما بلغ السعر في بنك الكويت الوطني نحو 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع، وسجل في بنك التعمير والإسكان نحو 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وفي بنك البركة الإسلامي سجل الدولار نحو 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع، كما استقر السعر في بنك كريدي أجريكول عند 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصارف والبنوك الأخرى

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في المصرف المتحد نفس المستويات عند 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، ليعكس ذلك حالة من التقارب الواضح بين مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

اسعار سعر الدولار

تحليل حركة سعر الدولار اليوم

تعكس هذه التحركات المسائية حالة من الارتفاع الطفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مع استمرار حالة الاستقرار النسبي في أغلب البنوك، حيث تتقارب أسعار الشراء والبيع بشكل كبير، ما يشير إلى توازن نسبي في سوق الصرف.

ويتابع المواطنون والمستثمرون هذه التغيرات بشكل لحظي، خاصة مع تأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى ارتباطها بحركة الاستيراد والتصدير داخل السوق المحلي.

سعر الدولار

أهمية متابعة سعر الدولار في مصر

تأتي أهمية متابعة سعر الدولار اليوم في مصر من كونه أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على مختلف القطاعات، سواء التجارية أو الصناعية، حيث ينعكس أي تغير في سعر الصرف بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للسلع.

كما يحرص العديد من المواطنين على متابعة التحديثات اليومية لسعر الدولار، سواء لأغراض الادخار أو السفر أو الاستثمار، وهو ما يجعل من متابعة الأسعار في البنوك أمرًا ضروريًا.

