إصابة موظفين أمريكيين في هجوم إيراني بالبحرين

أفادت مصادر صحفية، نقلاً عن صحيفة واشنطن بوست، بأن اثنين من موظفي وزارة الدفاع الأمريكية تعرضوا لإصابات إثر هجوم شنّه عناصر إيرانية على أحد الفنادق في البحرين.

ولم توضح البرقية الدبلوماسية تفاصيل إضافية حول هوية المصابين أو ما إذا كانوا مدنيين أم عسكريين.

وأشارت التقارير إلى أن الهجوم استهدف فندقًا فاخرًا في العاصمة المنامة، مع احتمال أن يكون فندق "كراون بلازا" ضمن المواقع المستهدفة. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الاستفسارات، كما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الأمريكية بشأن الحادث.

وفي سياق متصل، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا أعلن فيه استهداف ما وصفها بالمنشآت المتبقية للأسطول البحري الأمريكي في البحرين، مؤكدًا تدمير بعضها.

ورداً على الحادث، نصحت السفارة الأمريكية في البحرين المواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر عند الإقامة في الفنادق بالعاصمة، محذرة من احتمال استهدافها في هجمات مماثلة.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، وسط استمرار الدوريات البحرية الأمريكية في مياه البحرين ومرافقتها لحاملات الطائرات.