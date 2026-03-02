الحرب تشعل الشرق الأوسط .. فصائل عراقية تشن هجمات على قواعد أمريكية في الكويت

أعلنت عدد من الفصائل العراقية المسلحة تبني هجمات على قواعد أمريكية في الكويت.

وكانت فضائية"الحرة" أفادت يوم الاثنين، بأن مقر اللواء 16 حشد شعبي في ناحية تازة جنوب كركوك تعرض لهجوم بثلاثة صواريخ، دون معرفة الخسائر.

ويعرف اللواء 16 حشد شعبي أيضا بفصيل التركمان وهو من الفصائل التابعة لمليشيا منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري. وكان الفصيل المذكور قد نفذ خلال السنوات الماضية عددا من الهجمات الصاروخية التي استهدفت المصالح الأميركية في إقليم كردستان.

شهد مطار بغداد الدولي، يوم الاثنين عدة انفجارات جراء استهداف لم تعرف طبيعته قاعدة عسكرية للدعم اللوجيستي الأمريكي.

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر أمني عراقي مساء يوم الاثنين، بسقوط طائرة مسيرة قرب محطة كهرباء جنوبي العاصمة بغداد، بحسب ما أفاد به موقع "السومرية" العراقي.

‏وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الأركان في الجيش الكويتي، يوم الاثنين استشهاد رقيب ثان جراء الهجمات الإيرانية ضد الكويت.

وأصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بيانا نعت فيه شهيد العلميات الحربية رقيب عبدالعزيز عبدالمحسن داخل ناصر أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي.

وأوضح بيان الأركان الكويتية أن الرقيب استُشهد مساء اليوم أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة، بحسب ما أفادت به صحيفة القبس الكويتية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت رئاسة الأركان في الجيش الكويتي ، استشهاد الرقيب وليد مجيد سليمان أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي مساء اليوم الاثنين أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكدت القوات المسلحة الإيرانية نجاحها في إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز F15 عند الحدود مع الكويت.