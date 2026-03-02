الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقار استخبارات إيرانية وقواعد عسكرية في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه نفّذ موجات إضافية من الضربات الجوية استهدفت “عشرات الأهداف” التابعة للنظام الإيراني وأجهزته الاستخباراتية في العاصمة طهران.

وقال بيان رسمي عن القوات الإسرائيلية، إن الغارات طالت “مقارّ وقواعد ومراكز قيادة إقليمية تابعة لأجهزة الأمن الداخلي التابعة للنظام الإيراني”، واصفًا إياها بـ“الجهات الإرهابية”.

وأضاف البيان أن الضربات شملت أكثر من عشرة مواقع تتبع أجهزة الاستخبارات الرئيسية الخاضعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف المحددة.

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه استهدف عددًا من منصات إطلاق الصواريخ ومنظومات الصواريخ الباليستية، في إطار ما قال إنها عمليات تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن هذه الضربات أو حجم الأضرار الناجمة عنها.