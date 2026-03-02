قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال الهجمات الإيرانية.. الجيش الكويتي يعلن استشهاد رقيب ثان من القوات البحرية

‏أعلنت رئاسة الأركان في الجيش الكويتي، اليوم الاثنين استشهاد رقيب ثان جراء الهجمات الإيرانية ضد الكويت.

وأصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بيانا نعت فيه شهيد العلميات الحربية رقيب عبدالعزيز عبدالمحسن داخل ناصر أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي.

وأوضح بيان الأركان الكويتية أن الرقيب استُشهد مساء اليوم أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة، بحسب ما أفادت به صحيفة القبس الكويتية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت رئاسة الأركان في الجيش الكويتي ، استشهاد الرقيب وليد مجيد سليمان أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي مساء اليوم الاثنين أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكدت القوات المسلحة الإيرانية نجاحها في إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز F15 عند الحدود مع الكويت.

ونشرت فيديو للحظة إسقاط القوات المسلحة الإيرانية طائرة حربية أمريكية من طراز F35 أو F15 على حدود الكويت.

كما نشر فيديو للحظة عثور الأهالي بالكويت على جندي أمريكي بعد إسقاط القوات المسلحة الإيرانية لمقاتلة أمريكية على حدود الكويت.

واعترف مسئول بالقيادة المركزية الأمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال" إسقاط طائرة أميركية واحدة على الأقل في الكويت.

