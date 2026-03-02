مصرع طالب إثر سقوطه من الطابق الرابع بمدينة ناصر بأسيوط

لقي طالب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بمدينة ناصر بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شخص من علو بمدينة ناصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين مصرع الشاب أحمد. ط. ح، 18 عامًا، طالب بكلية العلاج الطبيعي، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.