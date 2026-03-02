إجلاء مؤقت لموظفي السفارة الأمريكية في عمّان بسبب “تهديد” غير محدد

أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن، اليوم الاثنين، إجلاء جميع موظفيها مؤقتًا “بدافع الحيطة والحذر”، وذلك على خلفية تهديد لم يتم الكشف عن طبيعته.

وبحسب بيان صادر عن السفارة، تم تفعيل إجراءات أمنية احترازية داخل المقر الدبلوماسي، فيما تداول مستخدمون عبر مجموعات “واتساب” في الأردن مقاطع فيديو تُظهر بث رسالة تحذير أمني عبر مكبرات الصوت في محيط السفارة.

وجاء في نص التحذير، باللغتين العربية والإنجليزية: “انبطحوا واحتموا وابتعدوا عن النوافذ.. اتخذوا ساترًا وانتظروا تعليمات إضافية.”

وتُعد السفارة الأميركية في عمّان من أكبر البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة في العالم، وتقع في منطقة راقية من العاصمة تضم منشآت سكنية وتجارية.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد أو مدته، فيما لم تعلن السلطات الأردنية عن إجراءات موازية في محيط السفارة.