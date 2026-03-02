ضربة قاصمة لطهران | تدمير الأسطول الإيراني بخليج عمان.. وقصف 1250 هدفا في إيران

أعلن الجيش الأمريكي أنه وجّه ضربات لأكثر من 1250 هدفًا في إيران منذ بدء العمليات يوم السبت.

وفي بيان منفصل، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها ضربت ودمرت 11 سفينة إيرانية، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

قبل يومين، كان للنظام الإيراني 11 سفينة في خليج عُمان، أما اليوم فليس لديه أي سفينة.

وتنشر وسائل إعلام متعددة صورًا التقطتها الأقمار الصناعية تُظهر أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من عدد من السفن المحترقة - إحداها يبلغ طولها 750 قدمًا - في ميناء عسكري بمدينة بندر عباس الإيرانية.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين شن سلاح الجو غارات على مقر وزارة الاستخبارات الإيرانية في العاصمة طهران، بالإضافة إلى قصف مقرات قيادة ومعسكرات تابعة لقوى الأمن الداخلي والتي تتولى المسؤولية عن قمع الاحتجاجات ضد النظام.

أوضح جيش الاحتلال في بيان، أنه هاجم أكثر من 10 مقرات قيادة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وهي جهاز الاستخبارات الرئيسي للنظام الإيراني، بالإضافة إلى مقر قيادة لفيلق القدس.

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي، واصل مهاجمة منصات إطلاق صواريخ أرض أرض ومواقع استخدمت لتصنيع الوسائل القتالية للقوات الإيرانية، علاوة على مواقع أخرى تابعة لسلاح الجو للحرس الثوري الإيراني.