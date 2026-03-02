الرئيس اللبناني يتلقى دعما وتضامنا من رئيس المجلس الأوروبي والرئيس الفلسطيني

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون مساء اليوم اتصالا هاتفياً من رئيس المجلس الأوروبي انطونيو كوستا الذي أبلغه دعم المجلس الأوروبي للخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم؛ في إطار الإجراءات التي تحفظ حق الدولة في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون.

وأكد كوستا استعداد المجلس الأوروبي لمساعدة لبنان في المجالات التي يراها ضرورية لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

من جهته؛ ثمن الرئيس عون الدعم الذي يلقاه لبنان من الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان.

كما تلقى الرئيس اللبناني اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد فيه تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب اللبناني حيال التطورات التي يشهدها لبنان راهناً مجددا التزام السلطة الفلسطينية بالمساعدة على تحقيق الامن والاستقرار في لبنان .