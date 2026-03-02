ميسي يقترب من إنجاز جديد

يبقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي على بعد هدفين من الوصول إلى 900 هدف في مسيرته وذلك قبل مباراة فريقه في الدوري الأمريكي، يوم السبت المقبل.

ذكرت صحيفة "ماركا" الأرجنتينية أن ميسي /38 عاما/ سجل هدفين ليساهم في أول فوز لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي هذا الموسم على أورلاندو سيتي بنتيجة 4 / 2.

وأضافت أن ميسي وصل بهذه الثنائية إلى 898 هدفا رسميا في مسيرته، ويفصله هدفين فقط عن الوصول إلى 900 هدف، وقد يحقق ذلك في مواجهة دي سي يونايتد، يوم السبت المقبل.

كما قدم النجم الأرجنتيني تمريرة حاسمة أمام أورلاندو سيتي، ليرفع رصيده إلى 408 تمريرات حاسمة في 1139 مباراة رسمية مع الأندية ومنتخب بلاده.