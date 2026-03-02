ريال مدريد يتأخر بهدف أمام خيتافي في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تأخر فريق ريال مدريد بهدف نظيف أمام نظيره خيتافي في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 26 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف خيتافي من تسديدة رائعة في الدقيقة 39 عن طريق مارتن ساتريانو.

تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو بيتارش، أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

بينما يأتي فريق خيتافي في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.