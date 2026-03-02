تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه أمام خيتافي، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 26 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو بيتارش، أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

بينما يأتي فريق خيتافي في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.