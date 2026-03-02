خوفا من الفضيحة.. أم تتخلص من طفلتها حديثة الولادة بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة حادثا مأساويًا حيث أقدمت فتاة على إنهاء حياة رضيعتها حديثة الولادة خوفا من الفضيحة.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، بلاغًا من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من مستشفى النيل بوصول الطفلة جثة هامدة وبها آثار خنق.

وأنتقل علي الفور ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لطفلة، تبلغ من العمر نحو شهر ونصف، وتحمل آثار خنق.



وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلة وتدعي "آلاء" 17 سنة ومقيمة مساكن حجازى بدائرة القسم، حيث أقدمت على التخلص من طفلتها نتيجة تعدد علاقاتها غير الشرعية، وعدم وجود أب تنسب إليه الطفلة، ما دفعها لارتكاب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة كما ورد بالتحريات.

وتم التحفظ على جثة الطفلة داخل مستشفى النيل، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث كاملة، فيما حرر المحضر اللإزم بالواقعة.