وزير الخارجية العراقي يؤكد أهمية أن تلعب أوروبا دورًا رئيسيًا في جهود إنهاء التصعيد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم /الإثنين/، أهمية أن تضطلع أوروبا بدور رئيسي في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الهجمات.

وقالت الخارجية العراقية - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "حسين، بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على العراق ودول الجوار".

وأكد الوزير الألماني، بحسب البيان، دعم بلاده للعراق ووقوفها إلى جانبه في ظل التحديات الراهنة"، مشيراً إلى أن "رقعة الحرب آخذة في الاتساع في أكثر من اتجاه".

وتابع البيان أن "فؤاد حسين وخلال الاتصال، طرح تساؤلات جوهرية بشأن أهداف استمرار التصعيد العسكري، متسائلاً عمّا إذا كان الهدف يقتصر على تدمير المشروع النووي الإيراني، رغم أن مسار المفاوضات كان مستمراً ويشهد تقدماً، كما تساءل عن دوافع توسيع نطاق الحرب".

وشدد فؤاد حسين على أن "ألمانيا، بحكم علاقاتها القوية مع الإدارة الأمريكية، قادرة على أداء دور مهم في الدفع نحو وقف إطلاق النار،"مؤكدًا "أهمية أن تضطلع أوروبا بدور رئيسي في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الهجمات".