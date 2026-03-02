قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية: لا وجود للسفن الإيرانية في خليج عمان
البرازيل تعلن مواجهة منتخب مصر وديا 6 يونيو
كل الخيارات مطروحة.. جيش الاحتلال يلمح إلى اجتياح بري للبنان
بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال بسبب برنامج ليفل الوحش
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تستخدم قريبا قدرات جديدة في الحرب
«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور
أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟
برلماني: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع الصراع بالمنطقة تعكس إدراكا دقيقًا لمخاطر المرحلة
طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس
هجوم على ميناء جاسك جنوب إيران واندلاع النيران في 100 قارب صيد
إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية
الجيش الكويتي يعلن استشهاد رقيب في القوات البحرية بسبب الضربات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي يؤكد أهمية أن تلعب أوروبا دورًا رئيسيًا في جهود إنهاء التصعيد

وزير الخارجية العراقي يؤكد أهمية أن تلعب أوروبا دورًا رئيسيًا في جهود إنهاء التصعيد
وزير الخارجية العراقي يؤكد أهمية أن تلعب أوروبا دورًا رئيسيًا في جهود إنهاء التصعيد
أ ش أ

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم /الإثنين/، أهمية أن تضطلع أوروبا بدور رئيسي في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الهجمات.

وقالت الخارجية العراقية - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "حسين، بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على العراق ودول الجوار".

وأكد الوزير الألماني، بحسب البيان، دعم بلاده للعراق ووقوفها إلى جانبه في ظل التحديات الراهنة"، مشيراً إلى أن "رقعة الحرب آخذة في الاتساع في أكثر من اتجاه".

وتابع البيان أن "فؤاد حسين وخلال الاتصال، طرح تساؤلات جوهرية بشأن أهداف استمرار التصعيد العسكري، متسائلاً عمّا إذا كان الهدف يقتصر على تدمير المشروع النووي الإيراني، رغم أن مسار المفاوضات كان مستمراً ويشهد تقدماً، كما تساءل عن دوافع توسيع نطاق الحرب".

وشدد فؤاد حسين على أن "ألمانيا، بحكم علاقاتها القوية مع الإدارة الأمريكية، قادرة على أداء دور مهم في الدفع نحو وقف إطلاق النار،"مؤكدًا "أهمية أن تضطلع أوروبا بدور رئيسي في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الهجمات".

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنهاء التصعيد ووقف الهجمات الخارجية العراقية وكالة الأنباء العراقية واع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

أسعار الدولار اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

سعر الريال السعودي

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار اليوم

تخطى 49 جنيها.. سعر الدولار يرتفع خلال تعاملات اليوم الأثنين في البنوك

بالصور

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد