english EN
أخبار العالم

محمد بن زايد يتجول في دبي مول في أحدث ظهور غير رسمي | صور

القسم الخارجي

ظهر محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في جولة غير رسمية داخل دبي مول، أحد أشهر مراكز التسوق والترفيه في الإمارة، وسط اهتمام واسع من رواد المركز ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي.

ووثّقت عدة منشورات مصوّرة على حسابات إنستجرام ووسائل تواصل مختلفة لقطات من الجولة التي تمت مساءً، حيث ظهر الرئيس الإماراتي يتجوّل في أروقة “دبي مول” بصحبة عدد من المرافقين بينهم حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقد بدا المشهد طبيعيًا إلى حد كبير، دون مظاهر استقبال رسمية أو حراسة مشددة، ما عكس تقاربًا في أسلوب التفاعل مع الجمهور واحترامًا لأجواء المكان العام.

الجولة التي تداولها متابعون على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت رئيس الدولة يسير بين الزوّار ويتبادل الابتسامات مع بعض المتسوقين، والتقط البعض صورًا له وهو في أحد المقاهي داخل المول، في لفتة غير معتادة لرئيس دولة بهذا المستوى من المسؤولية، لتُبرز الصورة جانبًا إنسانيًا واقترابًا من المجتمع في أجواء عائلية وترفيهية.

وقد أثار الفيديو واللقطات المصوّرة ردود فعل واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل، الذين عبّروا عن تقديرهم لرؤية قائد الدولة يتجول في مكان عام دون بروتوكول شديد، معتبرين أن هذا السلوك يعكس روحًا من “التواضع والودّ” تجاه المواطنين والمقيمين والزوار. 

وتأتي هذه الجولة في سياق اهتمام القيادة الإماراتية بالتواجد في مختلف الفعاليات والمناسبات المحلية، سواء بشكل رسمي أو شعبي، بما يعكس الحرص على التواصل المباشر مع شرائح المجتمع، ويعزز صورة الإمارات كمجتمع ديناميكي يقدّر التفاعل الإنساني مع قياداته. 

ويأتي ذلك، في خضم الحرب التي اندلعت منذ يومين بين ايران واسرائيل والتصعيد الذي تشهده المنطقة بعد الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى طهران وادت إلى اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي وعدد 40 من القيادات العسكرية الإيرانية، وما اعقبه من ضربات انتقامية وجهتها ايران إلى عدد من القواعد الأمريكية في دول الخليج ومنها الإمارات، ما أدى إلى تصعيد في المنطقة.

كما ظهرت صور الرئيس الإماراتي الأخيرة عقب انتشار بعض المنشورات والتقارير غير الرسمية في وسائل التواصل إشارات إلى تأجيل لقاءات دولية لرئيس الإمارات لأسباب صحية، ما أثار تكهنات لدى بعض المتابعين، لكن ليس هناك تأكيد رسمي من المصادر الإماراتية حول هذا الأمر.

على العكس من ذلك، تظهر الأخبار الرسمية الصادرة عن وكالة الأنباء الإماراتية واتفاقات واتصالات هاتفية يديرها محمد بن زايد مع زعماء دول أخرى لمناقشة التطورات الإقليمية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار، ما يشير إلى استمرار نشاطه الرسمي.     

رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان دبي مول القيادة الإماراتية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني

