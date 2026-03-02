الأردن: إغلاق مضيق هرمز لا يؤثر بشكل مباشر على ميناء العقبة

أكد محمد الهلاوي، مدير العمليات والأرصفة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، أن حركة ميناء العقبة تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالأحداث الجارية في المنطقة.

وأوضح الهلاوي أن إغلاق مضيق هرمز لا يؤثر بشكل مباشر على ميناء العقبة، حيث تعتمد المملكة بشكل رئيسي على وارداتها من أوروبا والبرازيل والصين.

وأشار إلى أن الميناء يشهد حاليا رسو 6 سفن متنوعة تحمل حيوانات حية، حبوب، حديد وأخشاب، وأن جميع السفن تتبع جدولها المقرر دون أي تأخير.. كما تجرى عمليات تفريغ البضائع وفق أعلى معايير السلامة.

وأشار إلى أن هناك سفنا أخرى مجدول لها الوصول خلال الأيام المقبلة محملة بأنواع مختلفة من البضائع.

وأضاف أن خطط الطوارئ مفعلّة لمواجهة أي تأثير محتمل نتيجة الأحداث الإقليمية، وأن الميناء يعمل على مدار 24 ساعة، مع متابعة مستمرة من لجنة الطوارئ والفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية.