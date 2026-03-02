قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلات عمرة وهدايا مالية.. بركة رمضان يواصل تصدر تريند السوشيال ميديا
القيادة المركزية الأمريكية: لا وجود للسفن الإيرانية في خليج عمان
البرازيل تعلن مواجهة منتخب مصر وديا 6 يونيو
كل الخيارات مطروحة.. جيش الاحتلال يلمح إلى اجتياح بري للبنان
بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال بسبب برنامج ليفل الوحش
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تستخدم قريبا قدرات جديدة في الحرب
«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور
أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟
برلماني: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع الصراع بالمنطقة تعكس إدراكا دقيقًا لمخاطر المرحلة
طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس
هجوم على ميناء جاسك جنوب إيران واندلاع النيران في 100 قارب صيد
إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم
محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين في محال الصاغة، متأثرة بالاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7,430 جنيهًا للبيع و7,380 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 8,490 جنيهًا للبيع و8,435 جنيهًا للشراء. وسجل سعر عيار 18 نحو 6,370 جنيهًا للبيع و6,325 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 14 نحو 4,955 جنيهًا للبيع و4,920 جنيهًا للشراء، وفق أحدث الأسعار المعلنة.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

عيار 24: 8,490 جنيهًا للبيع – 8,435 جنيهًا للشراء

عيار 21: 7,430 جنيهًا للبيع – 7,380 جنيهًا للشراء

عيار 18: 6,370 جنيهًا للبيع – 6,325 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4,955 جنيهًا للبيع – 4,920 جنيهًا للشراء

الأونصة: 264,115 جنيهًا للبيع – 262,335 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 5,314.06 دولار

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8,490 جنيهًا للبيع و8,435 جنيهًا للشراء، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 7,430 جنيهًا للبيع و7,380 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6,370 جنيهًا للبيع و6,325 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4,955 جنيهًا للبيع و4,920 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر الأونصة 264,115 جنيهًا للبيع و262,335 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة بالدولار نحو 5,314.06 دولار، وفق متوسط التداولات اليوم.

أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم في محال الصاغة الحرب الأمريكية الإيرانية سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الأونصة سعر جرام الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

التجديف يكرم أبطال أنطاليا وأفريقيا

التجديف يكرم أبطال أنطاليا وأفريقيا.. القماطي: نستهدف منصات التتويج بأولمبياد داكار ولوس أنجلوس

الغندور

طلب عاجل من الغندور لـ حسام حسن بسبب ناصر منسي..فما القصة

عماد النحاس

الأهلي يدرس ضم عماد النحاس لجهاز ييس توروب

بالصور

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد