مرأة ومنوعات

طعام تناوله في السحور يمنع مشكلات صحية عديدة

سحور
سحور
اسماء محمد

يعد الجرجير من الخضروات الأساسية التي يمكن تقديمها على وجبة السحور لذا من المهم معرفة فوائده الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم أهم فوائد تناول الجرجير على السحور.

يحارب السرطان

تشير بعض الأدلة إلى أن الجرجير والخضراوات الصليبية الأخرى قد تُساهم في مكافحة أنواع معينة من السرطان.

يحتوي الجرجير على مواد طبيعية تُسمى الجلوكوزينولات، وهي التي تُعطي الخضراوات الصليبية رائحتها القوية وطعمها المر.

تُعتبر الجلوكوزينولات العنصر الأهم عندما يتعلق الأمر بإمكانية صد ما يلي:

سرطان المثانة
سرطان الثدي
سرطان القولون
سرطان الرئة
سرطان البنكرياس
سرطان البروستاتا

عندما تتناول طعاماً يحتوي على الجلوكوزينولات، يقوم جسمك بتفكيكها إلى مركبات ذات خصائص وقائية من السرطان. تحمي هذه المركبات الخلايا من التلف وقد تثبط نمو الأورام".

يقوي عظامك

يحتوي الجرجير على كمية وفيرة من الكالسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة العظام كما أنه مصدر ممتاز للمغنيسيوم وفيتامين ك، اللذين يعملان جنباً إلى جنب مع الكالسيوم لتعزيز قدرة العظام على النمو.

يساعد المغنيسيوم العظام على امتصاص الكالسيوم الذي تحتاجه وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص المصابين بهشاشة العظام والذين يتناولون كمية كافية من فيتامين ك لديهم معدلات أقل من الكسور وكثافة معادن عظمية أعلى ولأن الجرجير يحتوي على العناصر الغذائية الثلاثة جميعها، فهو غذاء ممتاز للحفاظ على عظام قوية.

يعزز جهاز المناعة

يحتوي الجرجير على كمية عالية من فيتامين سي، مما يساعد جهاز المناعة على القيام بوظيفته.

لا يمنعك فيتامين سي بالضرورة من الإصابة بالمرض، ولكنه قد يساعدك على التعافي من نزلات البرد بشكل أسرع.

يُعد فيتامين سي ضروريًا لمساعدة جهاز المناعة على شن هجوم ضد الغزاة مثل الفيروسات.

يدعم صحة الأمعاء

تُعدّ صحة الأمعاء أساسية للصحة العامة، والألياف هي الغذاء الأمثل للأمعاء ومثل معظم الخضراوات، يحتوي الجرجير على كمية وفيرة من الألياف التي تُساعد على تلبية احتياجات الأمعاء.

تغذي الألياف الميكروبيوم لديك، مما يساعده على الحفاظ على مجتمع من البكتيريا المفيدة والكائنات الحية الأخرى.

يحافظ الميكروبيوم على سلاسة عملية الهضم ، ولكنه يقوم بأكثر من ذلك بكثير، فهو يؤثر أيضاً على مناعتك، وربما حتى على صحتك العقلية."

يساعد قلبك

البوتاسيوم معدنٌ يُقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وللأسف، لا يحصل العديد من البالغين في الولايات المتحدة على الكمية الكافية منه وهنا يأتي دور الجرجير: فهو مصدر غني بالبوتاسيوم وعناصر غذائية أخرى مفيدة لصحة القلب .

الجرجير السحور فوائد الجرجير رمضان ضغط الدم

