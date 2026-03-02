قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تدفع الثمن.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 6 جنود منذ بدء الحرب ضد إيران
هشام يكن: الإعلام الرياضي أصبح بلا حياد ومليئا بالمصالح الشخصية
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
توك شو

رحلات عمرة وهدايا مالية.. بركة رمضان يواصل تصدر تريند السوشيال ميديا

هاني حسين

واصل هاشتاج بركه رمضان مع مستقبل وطن تصدّره منصات التواصل الاجتماعي لليوم العاشر على التوالي، بالتزامن مع عرض الحلقة العاشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن، في تأكيد جديد على قوة الحضور الجماهيري للبرنامج واتساع تأثيره المجتمعي.

وشهدت الحلقة العاشرة عددًا من الحالات الإنسانية المؤثرة التي لاقت تفاعلًا واسعًا من رواد السوشيال ميديا؛ حيث حصل الأستاذ رمضان وزوجته الحاجة كريمة على عمرة لكلٍ منهما إلى جانب 100 ألف جنيه دعمًا لهما. كما نال الأستاذ عماد، أحد جيران الأستاذ رمضان، ثلاجة وبوتاجاز وغسالة إضافة إلى 50 ألف جنيه، فيما حصلت الحاجة سيدة على بوتاجاز وشاشة تلفزيون و50 ألف جنيه.

وامتد العطاء ليشمل الست إجلال، التي تم توفير جميع أجهزة ابنتها المقبلة على الزواج، بينما حصلت أم وابنتها – سندها في الحياة – على عمرة لكلٍ منهما، في مشهد إنساني مؤثر عكس روح التكافل والتراحم التي يحرص البرنامج على ترسيخها.

إشادات بمحتوى بركة رمضان 

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوى البرنامج، مؤكدين أنه يجسد قيم العطاء والتضامن المجتمعي، ويبرز دور حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات الإنسانية التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وبهذا يواصل «بركة رمضان» ترسيخ مكانته كأحد أبرز البرامج الإنسانية في الموسم الرمضاني، جامعًا بين التأثير المجتمعي العميق والتفاعل الجماهيري الواسع، ومقدمًا نموذجًا ملهمًا للعمل الخيري المنظم الذي يصل إلى مستحقيه ويصنع فارقًا حقيقيًا في حياتهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين

اللجنة العليا لانتخابات المهندسين: رفض كافة الطعون المقدمة على النتائج بعد فحصها

مصر للطيران

بسبب الحرب.. مصر للطيران تتيح للمسافرين تعديل مواعيد الرحلات أو إلغاءها بدون غرامات

سحور خيرى

القاهرة تشهد احتفالية كبرى .. البنك التجاري الدولي في صدارة سحور رمضاني يجمع البنوك والمجتمع المدني

بالصور

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

