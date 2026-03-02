ده كتير علينا أوي.. سامح حسين يهدي الحاج رمضان وزوجته عمرة و100 ألف جنيه

زار الفنان سامح حسين مقدم برنامج" بركة رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي "الحاج رمضان وقام بتقديم هدية عمرة له ولزوجته .



وقالت زوجة الحاج رمضان :" انا نفسي أطلع عمرة وازور بيت الله الحرام وأزور النبي محمد صلى الله عليه وسلم ".



ومن جانيه قال الحاج رمضان :" بعد المعاش بحاول اشتغل في أي حاجة عشان أزود دخلي بعد المعاش لكن أنا مش بقدر والمصاريف كتير عليا جدا ".

ومن جانبه قال الفنان سامح حسين:" إحنا هنطلعك عمرة إنتي والحاج رمضان وكما هنهديكم هدية مالية قيمتها 100 الف جنيه".

ودخلت زوجة الحاج رمضان في حالة من الدهشة، قائلة “ ده كتير علينا أوي”.



