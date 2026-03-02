قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاريجاني: إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد بخلاف جاهزية أمريكا
نتنياهو ورئيس الموساد يتفقدان موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بيت شيمش
بعد تصرف فينيسيوس .. إنفانتينو يفجر مفاجأة بشأن اللاعبين مكممي الأفواه
وزير الدفاع الأمريكي: لا نستهدف تغيير النظام الإيراني لكنها فرضة أمام الشعب
18 ألف جنيه راتب.. العمل تعلن وظائف خالية.. قدم الآن
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ده كتير علينا أوي.. سامح حسين يهدي الحاج رمضان وزوجته عمرة و100 ألف جنيه

سامح حسين
سامح حسين
هاني حسين

زار الفنان سامح حسين مقدم برنامج" بركة رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي "الحاج رمضان وقام بتقديم هدية عمرة له ولزوجته .


وقالت زوجة الحاج رمضان :" انا نفسي أطلع عمرة وازور بيت الله الحرام وأزور النبي محمد صلى الله عليه وسلم ".


ومن جانيه قال الحاج رمضان :" بعد المعاش بحاول اشتغل في أي حاجة عشان أزود دخلي بعد المعاش لكن أنا مش بقدر والمصاريف كتير عليا جدا ".

ومن جانبه قال الفنان سامح حسين:" إحنا هنطلعك عمرة إنتي والحاج رمضان وكما هنهديكم هدية مالية قيمتها 100 الف جنيه".

ودخلت زوجة الحاج رمضان في حالة من الدهشة، قائلة “ ده كتير علينا أوي”.


 

سامح حسين بركة رمضان

