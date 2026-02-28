قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: 200 مقاتلة تنفذ أكبر هجوم جوي في تاريخ إسرائيل وتستهدف 500 موقع إيراني
برلماني: مصر تحاول كبح جماح التصعيد بالمنطقة ودبلوماسية اللحظة الأخيرة السبيل الوحيد للنجاة
لا تصعيد ضدكم.. الرئيس اللبناني يتلقى رسالة طمأنة من الإدارة الأمريكية
وزير النقل يوافق على إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر شركة فوري
تحرك برلماني لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بكوم أوشيم بالفيوم
بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
الدوري الممتاز.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد
توك شو

سامح حسين يحقق أحلام أهالي الزيتون في رمضان ويغير حياة الأسر البسيطة

سامح حسين
سامح حسين
محمد البدوي

زار الفنان سامح حسين منطقة الزيتون بالقاهرة ضمن برنامج "بركة رمضان" المذاع على قناة DMC وبرعاية حزب مستقبل وطن، ليكشف قصص الصبر والرضا بين أهالي المنطقة ويحقق أحلام طال انتظارها.

 السكر والضغط العصبي

وخالتقى سامح حسين بالسيدة هند، التي عانت ظروفاً صحية قاسية، بدءاً من استئصال كلية، مروراً بانفصال شبكي، وصولاً إلى بتر ساقها نتيجة مضاعفات مرض السكر والضغط العصبي إثر تعرضها لخديعة مالية؛ ورغم كل ذلك، ظلت مبتسمة ومرددة دائمًا "الحمد لله"، مؤكدة إيمانها بأن "الدنيا لها رب واحد".

مجموعة من الهدايا الاستثنائية

وقدم البرنامج لهند مجموعة من الهدايا الاستثنائية تضمنت مبلغاً مالياً قدره 100 ألف جنيه، ورحلة عمرة لها ولشقيقتها، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة لها وإجراء عملية جراحية لعينيها لدى كبار أطباء العيون، وتجهيز ابنة شقيقتها جهاد بجهاز عروس كامل.

كما لم تقتصر مبادرات البرنامج على هند فقط، بل شملت جيرانها أيضاً؛ حيث حصلت أمينة وهدية على رحلات عمرة ومبالغ مالية بقيمة 20 ألف جنيه لكل منهما، بينما تم تجديد الأجهزة الكهربائية (ثلاجة، بوتاجاز، غسالة) لجارتها دينا، وسط مشاهد دموع الفرح والامتنان.

وخلال اللقاء، أكد سامح حسين على معدن المصريين الأصيل و"جدعنة" أهل المناطق الشعبية، مشيراً إلى أن الرضا هو المفتاح لتجاوز المحن، وأعلن أن البرنامج يهدف لتحقيق 60 حلماً خلال الشهر الكريم، داعياً الجمهور للمشاركة عبر الصفحة الرسمية لحزب مستقبل وطن.

استئصال كلية مرض السكر سامح حسين بركة رمضان الهدايا

