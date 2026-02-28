سامح حسين يحقق أحلام أهالي الزيتون في رمضان ويغير حياة الأسر البسيطة

زار الفنان سامح حسين منطقة الزيتون بالقاهرة ضمن برنامج "بركة رمضان" المذاع على قناة DMC وبرعاية حزب مستقبل وطن، ليكشف قصص الصبر والرضا بين أهالي المنطقة ويحقق أحلام طال انتظارها.

السكر والضغط العصبي

وخالتقى سامح حسين بالسيدة هند، التي عانت ظروفاً صحية قاسية، بدءاً من استئصال كلية، مروراً بانفصال شبكي، وصولاً إلى بتر ساقها نتيجة مضاعفات مرض السكر والضغط العصبي إثر تعرضها لخديعة مالية؛ ورغم كل ذلك، ظلت مبتسمة ومرددة دائمًا "الحمد لله"، مؤكدة إيمانها بأن "الدنيا لها رب واحد".

مجموعة من الهدايا الاستثنائية

وقدم البرنامج لهند مجموعة من الهدايا الاستثنائية تضمنت مبلغاً مالياً قدره 100 ألف جنيه، ورحلة عمرة لها ولشقيقتها، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة لها وإجراء عملية جراحية لعينيها لدى كبار أطباء العيون، وتجهيز ابنة شقيقتها جهاد بجهاز عروس كامل.

كما لم تقتصر مبادرات البرنامج على هند فقط، بل شملت جيرانها أيضاً؛ حيث حصلت أمينة وهدية على رحلات عمرة ومبالغ مالية بقيمة 20 ألف جنيه لكل منهما، بينما تم تجديد الأجهزة الكهربائية (ثلاجة، بوتاجاز، غسالة) لجارتها دينا، وسط مشاهد دموع الفرح والامتنان.

وخلال اللقاء، أكد سامح حسين على معدن المصريين الأصيل و"جدعنة" أهل المناطق الشعبية، مشيراً إلى أن الرضا هو المفتاح لتجاوز المحن، وأعلن أن البرنامج يهدف لتحقيق 60 حلماً خلال الشهر الكريم، داعياً الجمهور للمشاركة عبر الصفحة الرسمية لحزب مستقبل وطن.