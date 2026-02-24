سامح حسين يُهدي بائعة خضار 20 ألف جنيه في «بركة رمضان» دعمًا لها ولأسرتها

في لفتة إنسانية تعكس روح التكافل والدعم المجتمعي، قدّم سامح حسين مساعدة مالية قدرها 20 ألف جنيه لبائعة خضار، وذلك خلال إحدى حلقات برنامج «بركة رمضان» المذاع عبر قناة dmc.

وجاءت المبادرة عقب استماع الفنان إلى تفاصيل معاناة السيدة، التي أوضحت أنها تعمل يوميًا لمساندة زوجها في مواجهة أعباء المعيشة، مؤكدة أنها تعول ثلاثة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وتسعى جاهدة لتوفير احتياجاتهم الأساسية وضمان استكمال تعليمهم رغم التحديات الاقتصادية.

وأثار الموقف تفاعلًا واسعًا، حيث عبّر متابعون عن تقديرهم لهذه المبادرة التي أدخلت البهجة إلى قلب السيدة وأسهمت في تخفيف جانب من أعبائها المعيشية.

