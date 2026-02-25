رسميًا .. برشلونة يطلب عودة حمزة عبد الكريم خلال ساعات | تفاصيل

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارًا رسميًا من نادي برشلونة الإسباني، يفيد بضرورة عودة اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح النادي الإسباني، في خطابه الرسمي، أن الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح العمل واستكمال الوثائق الإدارية اللازمة لتواجد اللاعب بصورة قانونية في إسبانيا قد شارفت على الانتهاء، وهو ما يتطلب حضوره الشخصي لإنهاء الأوراق الرسمية والانتظام في تدريبات الفريق، لضمان استمراريته ضمن المشروع الرياضي للنادي.

ورغم الأهمية الفنية للاعب داخل صفوف منتخب الشباب، فإن استكمال مسيرته الاحترافية في أوروبا فرض مغادرته معسكر المنتخب مبكرًا، وذلك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة وائل رياض، تفاديًا لأي تعقيدات قانونية قد تؤثر على قيده أو مشاركته الرسمية مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب قد استدعى حمزة عبد الكريم للانضمام إلى معسكر منتخب مواليد 2007، المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية، قبل أن يصل خطاب الاستدعاء من النادي الإسباني فور وصول اللاعب وانتظامه في المعسكر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص النادي الكتالوني على إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بلاعبيه الأجانب، خاصة العناصر الواعدة التي يُعوَّل عليها مستقبلًا، في ظل متابعة دقيقة لمسار تطورهم الفني والإداري داخل الملعب وخارجه.

ومن المنتظر أن يغادر اللاعب خلال الساعات المقبلة متجهًا إلى إسبانيا، لاستكمال الإجراءات الرسمية، تمهيدًا للعودة إلى المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية مع فريقه.