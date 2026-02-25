فركش مسلسل " اتنين غيرنا" لدينا الشربيني و أسر ياسين

أعلنت شركة ميديا هب - سعدي جوهر عن الانتهاء من تصوير المسلسل الرومانسي الاجتماعي اتنين غيرنا، من بطولة النجمين دينا الشربيني وآسر ياسين، وأطلقت الشركة عددًا من الصور الحصرية لكواليس احتفال فريق عمل المسلسل باليوم الأخير للتصوير.

وسابقًا، كانت الشركة قد أطلقت البوستر الرسمي للمسلسل وبوسترات الشخصيات، بالإضافة إلى الإعلان الرسمي الذي رصد العلاقة المتشابكة والمعقدة التي تنشأ بين دينا الشربيني وآسر ياسين في المسلسل، حيث تبدأ بصدام غير مفهوم ليتحول لاحقًا إلى إعجاب متبادل وقصة حب.

اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب.