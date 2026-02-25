صبحي خليل يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»

كشف الفنان صبحي خليل عن ملامح شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»، موضحًا أنه يجسد شخصية "جاد الله"، وهو صحفي وناقد كبير لكنه غير موجود في الواقع، وتعد الأموال أهم أولوياته، إذ يؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة، ما يضعه في العديد من المواقف والصراعات خلال الأحداث.

وأكد “خليل” في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري أن الشخصية ستشهد العديد من المفاجآت خلال الحلقات المقبلة، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالمشاركة في العمل، خاصة مع النجمة ياسمين عبد العزيز، التي تجمعه بها مشاهد قوية ضمن السياق الدرامي.

وأضاف: "ياسمين قالت لي الناس هتكرهك في الشخصية، فقلت لها ده علشان إنتِ نجمة كبيرة، وشخصيتي في المسلسل ضد شخصيتك والناس بتحبك"، معبرًا عن اعتزازه بالتعاون معها، ومؤكدًا أن العمل معها إضافة مهمة لمسيرته الفنية.

كما أعرب صبحي خليل عن سعادته بالعمل مع المؤلف عمرو محمود ياسين، مشيدًا بكل فريق العمل، ومؤكدًا أن ردود الفعل التي تلقاها على دوره أبهرتْه، معتبرًا ذلك "كرم من ربنا".

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، إيهاب فهمي، إلى جانب شيرين رضا وليلى عز العرب، في عمل درامي يحمل العديد من المفاجآت والتطورات المشوقة.