سطو مسلح على زورق بحريني واقتياد بحّارته إلى المياه الإيرانية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الأربعاء، أن زورقًا بحرينيًا تعرّض لسطوٍ مسلح، واقتيد بحّارته إلى المياه الإيرانية في 18 فبراير الجاري.

وأكد البحارة البحرينيون أن الجناة الذين ارتكبوا الواقعة إيرانيون، مشيرين إلى أنهم أطلقوا سراحهم بعد نحو ثلاث ساعات، ليبحروا في اتجاه البحرين.

وتشير بيانات قيادة خفر السواحل إلى أن هذه العملية سبق أن تكررت أكثر من مرة من قبل أشخاص إيرانيين.

وأكدت وزارة الداخلية البحرينية أن هذه الواقعة تُعد مخالفة لقانون الإبحار الدولي، وتمنح مملكة البحرين الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن.