حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية

لقي شاب مصرعه اثر سقوط سيارته في ترعة بمدينة الحوامدية وقت الافطار، وانتشلت الجهات المختصة جثمان الشاب بعد غرقه ورفع السيارة.

تلقت غرفة النجدة بوقوع حادث على طريق ابو ربع بمدينة الحوامدية، انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين انحراف سيارة اثناء سيرها على الطريق بعدما اختلت عجلة القيادة بيد سائقها وسقطت في ترعة على جانب الطريق.

وأشارت التحريات إلى أن السيارة كان بداخلها شخصين تم انتشالهما ونقلهما إلى مستشفى الحوامدية، ولقي أحدهما مصرعه قبل اسعافه وتبين انه يدعى أحمد. ش.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.