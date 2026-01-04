حادث سيارة يسفر عن مصرع شابين بالحوامدية

تسبب حادث سيارة على طريق الحوامدية في مصرع لقى شابين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق السريع، في الحوامدية، بإجراء التحريات تبين أن سيارة ملاكي بداخلها شابين تعرضت لحادث، ما أسفر عن مصرع أحدهما في الحال، وإصابة الآخر، إلا أنه فارق الحياة عقب نقله للمستشفى، متأثرا بالإصابات التي لحقت به

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.