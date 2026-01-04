العناية الإلهية تنقذ طالبين من الدهس أسفل قطار في الحوامدية

أنقذت العناية الإلهية طالبين اصطدم بهما قطار اثناء استقلالهما توك توك و عبور السكة الحديد، بالحوامدية مما أدى لإصابتهما وتم ضبط سائقه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد اصطدام قطار بتوك توك في الحوامدية، انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن سائق توك توك بصحبته طالبين، عبر السكة الحديد، رغم اقتراب القطار، مما أسفر عن وقوع الحادث، وإصابة الطالبين، وهروب السائق.

ألقى رجال المباحث القبض على سائق التوك توك، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.