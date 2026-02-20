قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكرم عبدالمجيد: شربت وأنا ناسي.. وبحب الحمام المحشي في رمضان
بعد واقعة كمباوند التجمع.. عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري
الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود
أكسيوس: الكونجرس الأمريكي يتجه لمنح ترامب الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي
أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل
طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون
الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك
30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في شهر فبراير 2026
اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد فوز الأهلي على الجونة.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما للجماهير

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

واصل فريق الأهلي انتصاراته في الدوري المصري بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة ال19 من عمر الدوري على ستاد القاهرة الدوري.

وطرح الإعلامي الاعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا لجماهير الاهلي عبر فيسبوك كاتبا: ما رأيك في صفقة يوسف بلعمري؟.

وواصل فريق الأهلي انتصاراته في الدوري المصري بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة ال19 من عمر الدوري على ستاد القاهرة الدوري.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

الاهلي مهيب عبد الهادي صفقات الاهلي يوسف بلعمري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

