أكرم عبدالمجيد: شربت وأنا ناسي.. وبحب الحمام المحشي في رمضان
بعد واقعة كمباوند التجمع.. عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري
الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود
أكسيوس: الكونجرس الأمريكي يتجه لمنح ترامب الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي
أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل
طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون
الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك
30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في شهر فبراير 2026
اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تعبنا من التكرار.. عمرو أديب يحلل الأعمال الدرامية بشهر رمضان

سارة عبد الله

علق الإعلامي عمرو أديب، على أحداث دراما شهر رمضان وتنوع المسلسلات، منتقداً اداء بعض الفنانين.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: "‏يستمر رامز ظاهرة تحتاج البحث والتحليل! ‏موناليزا مسلسل مفاجأة هذا العام حبكة جديدة، دياب ومصطفى غريب توليفه كوميديه حلوه وميشيل ميلاد موهبه جبارة، ‏الاعلانات تحتاج الى ثورة للخروج من التكرار والسذاجة، ‏فيه ناس بتعمل مسلسلات جديدة بس هى هى تعبنا سواء كانت بائسة او مثيرة غيروا بقى ‏ملاحظات مبدئية وفى انتظار المعلمين الكبار".

وظهر الإعلامي عمرو أديب ضيف شرف الحلقة الأولى من مسلسل الست موناليزا حيث ظهر بشخصيته الحقيقية مقدما لبرنامج الحكاية ومستضيفا لبطلة العمل مي عمر التي اعترفت له في الحلقة أنها قاتلة وجمعت بين زوجين قبل أن تبدأ في حكي قصتها.

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا
يشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.

عمرو أديب دراما رمضان الإعلامي عمرو اديب

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

