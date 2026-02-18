ظهر الإعلامي عمرو أديب ضيف شرف الحلقة الأولى من مسلسل الست موناليزا حيث ظهر بشخصيته الحقيقية مقدما لبرنامج الحكاية ومستضيفا لبطلة العمل مي عمر التي اعترفت له في الحلقة أنها قاتلة وجمعت بين زوجين قبل أن تبدأ في حكي قصتها.

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.