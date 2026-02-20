قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان

محمود نوفل

أكد  إمام وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري 
أن سلطات الاحتلال تخطط منذ نحو شهر للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان.

وقال صبري في تصريحات له: قوات الاحتلال تبدي انزعاجها من زحف آلاف المسلمين للأقصى بذرائع أمنية.

وأضاف: خطط قوات الاحتلال هدفها التقليل من وجود المسلمين في القدس والمسجد الأقصى.

وختم صبري تصريحاته قائلا: الإجراءات الإسرائيلية هذا العام أكثر تصعيداً من السنوات الماضية.

وفي وقت لاحق ؛ أكد عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى، أن السلطات المحتلة طامعة بالمسجد الأقصى وتستغل الأعياد التي تخصهم للإنقضاض على الأقصى وتسهيل الاقتحامات لأعداد كبيرة يتقدمهم مسئولون في الحكومة الإسرائيلية يمارسون الطقوس المحظورة لدينا بالنسبة لمكان المسجد الأقصى المبارك.

وقال عكرمة صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية هي استفزازات للمسلمين جميعا، وليس لأهل فلسطين فقط، لأن المسجد الأقصى ملك للمسلمين جميعا شأنه شأن المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتابع  إمام وخطيب المسجد الأقصى، أننا ننكر التعديات التي تحدث ضد الأقصى، مؤكدا انه لا بد من وجود قرار سياسي ودبلوماسي من الدول العربية لمنع مثل تلك التعديات وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

