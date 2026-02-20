لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة

في استجابة فورية تعكس قيم التكافل الاجتماعي، نجح فريق التدخل السريع المركزي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في التعامل مع حالة السيدة "ليلى" (66 عاماً)، حيث تم التنسيق والترتيب لنقلها إلى دار الخير التابعة لجمعية العلاقات الإنسانية بمحافظة الجيزة.

بيئة آمنة وصديقة

ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بأن تلقى السيدة ليلى بالفعل كافة أوجه الدعم المتكامل، والذي يشمل دمجها في بيئة آمنة وصديقة، وتوفير اختصاصيين لتجاوز أي آثار سلبية سابقة، وإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم العناية الطبية المستمرة.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لرفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لكبار السن.