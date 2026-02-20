بعد عودة علي الحجار ومنير.. ناقد فني: تترات رمضان أعادت الهيبة للأغنية الدرامية

أكد الناقد الفني علي الكشوطي أن الحديث عن تقييم مسلسلات الموسم الرمضاني لا يزال مبكرًا، قائلاً إننا ما زلنا في الأيام الأولى من السباق، ومن الصعب الحكم على «الحصان الأسود» قبل اكتمال الصورة، لكنه شدد على أن تترات المسلسلات أصبحت البوصلة الأولى التي تجذب المشاهد إلى أجواء العمل وتمنحه لمحة مبكرة عن روحه.

وأوضح الكشوطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تتر المسلسل لا يقل أهمية عن أي عنصر فني آخر، سواء الإخراج أو المونتاج أو السيناريو، معتبرًا أنه «شارة العمل» التي تحمل هويته وتسهم بقوة في الدعاية له، فضلًا عن قدرتها على تلخيص الحالة الدرامية ونقل إحساسها للجمهور منذ اللحظة الأولى.

وأشار إلى أن عودة أصوات كبيرة مثل علي الحجار ومحمد منير، إلى جانب أسماء لامعة أخرى، أعادت لتترات رمضان بريقها، لافتًا إلى أن وجود هذه القامات الفنية يمنح العمل ثقلًا خاصًا ويخلق حالة ارتباط فوري بين الجمهور والمسلسل، حتى قبل متابعة الحلقات.

وأضاف أن المصريين لديهم خصوصية شديدة في علاقتهم بتترات المسلسلات، مستشهدًا بأعمال كلاسيكية مثل المال والبنون وليالي الحلمية، حيث كان التتر جزءًا أصيلًا من تجربة المشاهدة في زمن العرض التلفزيوني التقليدي، وهو ما صنع حالة ارتباط وجداني ممتدة حتى اليوم.