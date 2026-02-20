قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
جريمة في نهار رمضان.. مقتل شاب بطعنات غادرة أثناء فعاليات دورة رمضانيه لكرة القدم بطنطا
تركيزنا في الدوري.. 8 تصريحات نارية لـ توروب بعد إحتلال مركز الوصيف
خسائر بالملايين.. الأدلة الجنائية تفحص حريق مصنع ملابس بـ6 أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بعد عودة علي الحجار ومنير.. ناقد فني: تترات رمضان أعادت الهيبة للأغنية الدرامية

المسلسلات
المسلسلات
البهى عمرو

أكد الناقد الفني علي الكشوطي أن الحديث عن تقييم مسلسلات الموسم الرمضاني لا يزال مبكرًا، قائلاً إننا ما زلنا في الأيام الأولى من السباق، ومن الصعب الحكم على «الحصان الأسود» قبل اكتمال الصورة، لكنه شدد على أن تترات المسلسلات أصبحت البوصلة الأولى التي تجذب المشاهد إلى أجواء العمل وتمنحه لمحة مبكرة عن روحه.

وأوضح الكشوطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تتر المسلسل لا يقل أهمية عن أي عنصر فني آخر، سواء الإخراج أو المونتاج أو السيناريو، معتبرًا أنه «شارة العمل» التي تحمل هويته وتسهم بقوة في الدعاية له، فضلًا عن قدرتها على تلخيص الحالة الدرامية ونقل إحساسها للجمهور منذ اللحظة الأولى.

وأشار إلى أن عودة أصوات كبيرة مثل علي الحجار ومحمد منير، إلى جانب أسماء لامعة أخرى، أعادت لتترات رمضان بريقها، لافتًا إلى أن وجود هذه القامات الفنية يمنح العمل ثقلًا خاصًا ويخلق حالة ارتباط فوري بين الجمهور والمسلسل، حتى قبل متابعة الحلقات.

وأضاف أن المصريين لديهم خصوصية شديدة في علاقتهم بتترات المسلسلات، مستشهدًا بأعمال كلاسيكية مثل المال والبنون وليالي الحلمية، حيث كان التتر جزءًا أصيلًا من تجربة المشاهدة في زمن العرض التلفزيوني التقليدي، وهو ما صنع حالة ارتباط وجداني ممتدة حتى اليوم.

علي الحجار منير رمضان الحصان الأسود المسلسلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

