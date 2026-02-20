الشروط المطلوبة للتقدم لوظائف أكتا للنقل وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل، التي أعلنتها شركة أكتا للنقل التابعة لوزارة النقل، فتح باب التعيين لشغل وظائف سائقين وسائقات، ضمن خطة الشركة لتوسيع كوادرها البشرية ودعم خدمات النقل المقدمة للمواطنين، مع تحديد مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لعملية التقديم، إلى جانب حزمة من المزايا والحوافز للعاملين.

وظائف

الشروط المطلوبة للتقدم لوظائف أكتا للنقل

حددت الشركة عددا من المعايير الأساسية لقبول المتقدمين من الرجال والسيدات، تشمل حيازة رخصة قيادة مهنية درجة أولى أو ثانية أو ثالثة، أو رخصة قيادة خاصة، على أن تكون سارية لمدة لا تقل عن عام، مع ضرورة اجتياز اختبار القيادة الآمنة الذي تجريه الشركة للتأكد من كفاءة المتقدمين وقدرتهم على الالتزام بمعايير السلامة.

المزايا الوظيفية والحوافز المالية

توفر الشركة للمقبولين رواتب وحوافز مالية مجزية تتناسب مع طبيعة العمل، إلى جانب صرف أرباح سنوية، مع تحمل الشركة كامل قيمة الضرائب والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن توفير تأمين طبي شامل وزي رسمي للسائقين والسائقات، إضافة إلى توفير أماكن إقامة مخصصة للمغتربين من الرجال.

طريقة التقديم لوظائف أكتا للنقل

دعت الشركة الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التواصل عبر الأرقام التالية 01004444877 و01030494933، وذلك للحصول على مزيد من التفاصيل واستكمال إجراءات التقديم.

وظائف قيادية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

في سياق متصل، أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة، ضمن خطة الشركة لدعم الهيكل الإداري ورفع كفاءة الأداء بمختلف القطاعات.

وتضمن الإعلان حاجة الشركة لشغل وظيفة رئيس قطاع الشؤون التجارية للحلمية، من بين العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة بالإعلان الرسمي.

وظائف

شروط التقدم للوظائف القيادية

أكدت الشركة أن التقديم يتم وفقا للمعايير المعتمدة لشغل الوظائف القيادية، والتي تشمل توافر الخبرات العملية والقدرات القيادية، واجتياز البرامج التدريبية المقررة، والالتزام بالقواعد المنظمة لاختيار القيادات داخل شركات توزيع الكهرباء.

ويأتي فتح باب التقدم في إطار توجه الشركة نحو تطوير منظومة العمل التجاري، ورفع كفاءة التحصيل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديث قطاع توزيع الكهرباء وتعزيز معدلات الأداء التشغيلي والمالي، على أن يتم فحص الطلبات من خلال اللجان المختصة لاختيار الأكفأ لشغل الوظيفة المعلن عنها.