وظائف التضامن الاجتماعي 2026.. الشروط والتقديم بالتفاصيل

وظائف التضامن الاجتماعي 2026 .. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن طرح فرص عمل جديدة للشباب خلال عام 2026، في إطار جهود الدولة لدعم التوظيف وتوفير مصادر دخل ثابتة للفئات الباحثة عن فرص عمل مستقرة، وذلك من خلال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، التي تتولى تنفيذ هذه المبادرة ضمن خطط التمكين الاقتصادي.

ويأتي هذا الإعلان في توقيت يشهد زيادة ملحوظة في معدلات البحث عن الوظائف الحكومية وشبه الحكومية، خاصة مع رغبة الشباب في الحصول على فرص عمل توفر استقرارًا وظيفيًا ودخلًا ثابتًا، وهو ما يعكس أهمية هذه الفرص المطروحة حاليًا في سوق العمل المصري.

تفاصيل وظائف التضامن الاجتماعي 2026

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الوظائف المتاحة تقتصر على شغل وظائف أفراد أمن، وذلك للعمل في منطقتي العجوزة و6 أكتوبر، مع تحديد فئة المؤهل المطلوب في حدود الحاصلين على مؤهل متوسط، بما يفتح المجال أمام شريحة واسعة من الشباب للتقديم.

وتستهدف هذه الوظائف تعزيز منظومة الأمن داخل المنشآت التابعة للمؤسسة، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمتقدمين، خاصة في ظل التحديات الحالية التي يشهدها سوق العمل.

شروط التقديم على وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026

حددت الجهة المعلنة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين، بما يضمن اختيار العناصر المناسبة للعمل في هذه الوظائف، وجاءت الشروط الآتية:

يشترط الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.

ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

الإقامة داخل نطاق محافظة الجيزة.

القدرة على العمل بنظام الورديات، والذي يشمل فترات صباحية ومسائية وليلية.

وتعكس هذه الشروط توجهًا نحو اختيار عناصر قادرة على الالتزام بطبيعة العمل، خاصة في الوظائف التي تتطلب جاهزية على مدار اليوم.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على توضيح قائمة المستندات المطلوبة بشكل دقيق، بهدف تسهيل إجراءات التقديم وتقليل الوقت والجهد على المتقدمين، حيث تشمل الأوراق المطلوبة الآتية:

تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية.

إرفاق صورة من المؤهل الدراسي.

تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

إحضار صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

توفير طابع التأمينات من مكتب التأمينات أو تقديم طلب لإنشاء رقم تأميني جديد.

وتُعد هذه المستندات أساسية لقبول الطلب، حيث لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل الأوراق المطلوبة وفق الضوابط المحددة.

موعد التقديم على وظائف التضامن الاجتماعي 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن باب التقديم تم فتحه اعتبارًا من يوم 5 فبراير 2026، على أن يبدأ استقبال الطلبات يوميًا من الساعة 10 صباحًا، مع تحديد يوم الأحد 15 فبراير 2026 كآخر موعد لتلقي طلبات التقديم.

ويُعد الالتزام بالمواعيد المحددة من أهم الشروط التي يجب مراعاتها، حيث لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء الفترة الزمنية المعلنة.

طريقة التقديم على وظائف وزارة التضامن الاجتماعي

أتاحت الوزارة التقديم بشكل مباشر من خلال الحضور الشخصي إلى مقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، الكائن في 3 شارع حسن حافظ بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، وذلك عبر تقديم طلب باسم اللواء المهندس المدير التنفيذي للمؤسسة.

وتأتي هذه الآلية في إطار الحرص على تنظيم عملية التقديم وضمان وصول الطلبات بشكل مباشر للجهة المختصة، بما يسهم في سرعة فحص الطلبات واختيار المتقدمين وفق المعايير المحددة.

أهمية الوظائف الحكومية للشباب في مصر

تمثل هذه الفرص المطروحة خطوة مهمة نحو دعم الشباب الباحثين عن وظائف مستقرة، حيث تسهم في توفير بيئة عمل منظمة، إلى جانب ضمان دخل ثابت يساعد على تلبية متطلبات الحياة اليومية.

كما تعكس هذه المبادرات توجه الدولة نحو تعزيز فرص التشغيل، خاصة للفئات التي تمتلك مؤهلات متوسطة، وهو ما يساهم في تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذه الخطوة استمرارها في إطلاق مبادرات تستهدف التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص عمل حقيقية تلبي احتياجات السوق، وتدعم استقرار الأسر المصرية.