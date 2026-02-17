بقع الزيت هي السبب .. شاهد العيان يكشف كواليس دهس تريلا لدراجة نارية وصاحبها بالقاهرة

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة وقوع حادث مروع على طريق الكابلات، بعدما انزلقت دراجة نارية بسبب زيت مسكوب على الطريق، قبل أن تصطدم بها سيارة نقل ثقيل وتسحبها لمسافة دون توقف.

الفيديو، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، أثار حالة من الحزن والغضب بين رواد السوشيال ميديا، وسط مطالبات عاجلة بمحاسبة المتسببين والتحرك الفوري لمعالجة خطورة الطريق.

وأعاد المقطع المتداول تسليط الضوء على طريق الكابلات، الذي بات يعرف بين الأهالي بأنه “طريق الحوادث”، في ظل تكرار الوقائع المأساوية عليه بسبب السرعات الزائدة وسوء الحالة المرورية، ما دفع المواطنين للمطالبة بتدخل عاجل من الجهات المعنية لوضع حلول جذرية تضمن سلامة المارة والسائقين، وتمنع تكرار مثل هذه المآسي.

انزلاق سيارات ودراجات قبل الحادث بساعات



قال فارس، شاهد العيان، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنه كان عائدًا من عمله عبر طريق الكابلات وقت وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن الطريق كان يشهد حالة خطرة منذ ساعات بسبب وجود زيت مسكوب على الأسفلت.

وأوضح أن الأهالي والسائقين اشتكوا أكثر من مرة طوال اليوم، وتم إرسال شكاوى لعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على أمل التدخل السريع قبل وقوع كارثة.

الدراجة سُحبت أسفل السيارة في مشهد مروع

وأضاف أن عددًا من السيارات والدراجات النارية تعرضت للانزلاق قبل الحادث، نتيجة الزيت الموجود على الطريق، لافتًا إلى أن الضحية فقد توازنه وسقط بسبب تلك الظروف، إلا أن سرعة سائق التريلا كانت العامل الحاسم في تفاقم الحادث، حيث كان يسير بسرعة كبيرة ولم يتمكن من التوقف في الوقت المناسب.

وتابع فارس أن الدراجة سقطت أسفل السيارة، مؤكدًا أن السائق لم يتوقف عقب الاصطدام، بل استمر في السير لمسافة، وكانت الدراجة تسحب أسفل السيارة أثناء تحركها، في مشهد وصفه بالمروع.

وأشار شاهد العيان إلى أن المتواجدين في المكان حاولوا تنبيه السائق فور وقوع الحادث، حيث ظلوا يصرخون محذرين من وجود شخص أسفل العجلة، إلا أن السائق بحسب قوله زاد من سرعته بدلًا من التوقف.

واختتم فارس تصريحاته بالتأكيد على أن طريق الكابلات يشهد حوادث متكررة بسبب السرعات الزائدة، موضحًا أن الشارع عريض ويضم عدة مفارق طرق، ما يجعله مسرحًا لحوادث شبه شهرية، رغم الشكاوى المتكررة التي تقدم بها الأهالي لرئيس الحي دون استجابة ملموسة حتى الآن.

