الغندور يكشف عن ضيف برنامجه الثعلب

كشف إلاعلامي خالد الغندور، عن ضيف برنامجه “ستاد المحور”، اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشارك الغندور صوره برفقة نجم الزمالك السابق حازم إمام وعلق كاتبا: الثعلب الصغير هينورنا النهاردة.

من جانب آخر، اِستعاد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، ذكرياته مع وليد صلاح الدين نجم نادي الأهلي السابق ومدير الكرة الكرة الحالي في القلعة الحمراء.

ونشر خالد الغندور، صورة قديمة له عبر حسابه على فيسبوك رفقة وليد صلاح الدين وكتب "أنا و واحد من احرف لاعبي مصر كابتن وليد صلاح الدين بس في الكورة لكن في الطاولة هارد لك الغندور يكسب 31 و محبوسة".