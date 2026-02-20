قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
«روائح مجهولة المصدر بالجيزة».. أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال أسبوع| إنفوجراف
دعاء اليوم الثاني من رمضان.. اغتنمه فى هذا اليوم المبارك
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا

مروة فاضل

أدى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا، في أولى جولاته الميدانية  ، حيث حرص على التواجد بين المواطنين ،جاء ذلك بحضور  محمد موسى نائب المحافظ ، المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين ،  ياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

وتحدث خطيب الجمعة عن فضل شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأنه فرصة عظيمة لمراجعة النفس وتجديد التوبة وتصحيح المسار، فهو ليس شهر الصيام عن الطعام والشراب فحسب، بل هو شهر الصيام عن المعاصي والذنوب، شهر تهذيب الأخلاق وتقويم السلوك وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين الناس، ودعا الخطيب جموع المصلين إلى اغتنام أيام وليالي الشهر الكريم بالإكثار من الصلاة وقراءة القرآن وصلة الأرحام، والحفاظ على روح العبادة بعد انتهاء الشهر، حتى يكون رمضان نقطة انطلاق لحياة أفضل وطاعة دائمة.

وعقب أداء الصلاة، حرص محافظ المنوفية على لقاء عدد من الأهالي  واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم موجها بحلها فورا وتلبية متطلباتهم  ، مؤكدا على أن المواطن وتلبية متطلباته على رأس أولوياته وذات إهتمام مباشر ضمن أجندة العمل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية،وأن التواصل الميداني يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل، بما يسهم في رصد المشكلات الفعلية وإيجاد حلول عاجلة لها، لافتاً إلى استمرار الجولات الميدانية بكافة مراكز ومدن المحافظة، وأن الجهاز التنفيذي يعمل بروح الفريق الواحد لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. 

