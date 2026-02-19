محافظ المنوفية يحيل رؤساء الوحدات الزراعية ومسئولي التصالح بمنوف للنيابة

أحال اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، عدد من رؤساء الوحدات الزراعية ومسئولي ملف التصالح والقسم الفني بعدد من الوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للنيابة العامة لإعمال شئونها .

وذلك بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام ، وما أسفر عن مرور وفحص 24 ملف تصالح من خلال إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف .

القصة الكاملة

وتبين من خلال البحث والإطلاع علي محاضر تحقيقات إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، تقصير عدد من رؤساء الوحدات الزراعية ومسئولي ملف التصالح والقسم الفني في أداء مهام واجبهم الوظيفي لعدم وصف المخالفات التي قام بها المواطنين بالمحاضر التي حررت لهم وصفاً دقيقاً ، وكذا وجود ملفات أخري للمواطنين لم يرد بها محاضر مخالفة .

وأكد الغريب أن مكافحة الفساد الإداري علي رأس أولويات أجندة العمل ، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بمنظومة الجهاز الإداري بالمحافظة وإتخاذ إجراءات حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي تحقيقاً للصالح العام .

كما شدد علي رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الوحدات الزراعية بضرورة تدقيق ومراجعة البيانات الخاصة بملفات التصالح علي مخالفات البناء وسرعة إنجاز مصالح المواطنين حفاظاً علي حقوق الدولة .