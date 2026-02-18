قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
في بيان رسمي .. الزمالك يطالب بمعاقبة حكام مباراة سيراميكا كليوباترا
اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في رمضان تحت حراسة مشددة والقيود على دخول المصلين من الضفة
محافظات

محافظ المنوفية يستقبل رئيس جنوب الدلتا للكهرباء لبحث تعزيز التعاون ودعم خطط التطوير

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

استقبل  اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، المهندس خالد الغمري رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لتقديم التهنئة لتوليه مهام منصبه الجديد ، بحضور المهندسة أمال بركات رئيس قطاع كهرباء المنوفية والوفد المرافق .

حيث هنأ رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اللواء عمرو الغريب بثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصبه الجديد واستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة بشتى المجالات لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة ، مشيراً الي إستمرار التعاون المشترك ودعم خطط التطوير لرفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتوفير خدمات مستقرة وآمنة تواكب جهود التنمية التي تشهدها المحافظة .

 أعرب محافظ المنوفية عن تقديره لتلك الزيارة ، مؤكداً علي اهمية تضافر الجهود بمختلف الجهات التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة في ظل القيادة السياسية  .

محافظة المنوفية المنوفية شركة الكهرباء اخبار محافظة المنوفية محافظ المنوفية

