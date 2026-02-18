محافظ المنوفية يستقبل رئيس جنوب الدلتا للكهرباء لبحث تعزيز التعاون ودعم خطط التطوير

استقبل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، المهندس خالد الغمري رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لتقديم التهنئة لتوليه مهام منصبه الجديد ، بحضور المهندسة أمال بركات رئيس قطاع كهرباء المنوفية والوفد المرافق .

حيث هنأ رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اللواء عمرو الغريب بثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصبه الجديد واستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة بشتى المجالات لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة ، مشيراً الي إستمرار التعاون المشترك ودعم خطط التطوير لرفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتوفير خدمات مستقرة وآمنة تواكب جهود التنمية التي تشهدها المحافظة .

أعرب محافظ المنوفية عن تقديره لتلك الزيارة ، مؤكداً علي اهمية تضافر الجهود بمختلف الجهات التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة في ظل القيادة السياسية .