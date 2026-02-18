مياه المنوفية: رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

أكد المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكل افرع الشركة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة لمواجهة ارتفاع معدلات الاستهلاك، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة.

ووجه، بأهمية الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير كل خطوط مياه وشبكات الصرف، ومتابعة خطط التطهير التي تنفذها الشركة بنطاق المحافظة، تزامنا مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه خلال الشهر المبارك.

وأوضح أنه يتم التنسيق المستمر بين كافة الإدارات والقطاعات بالشركة في استمرارية العمل على مدار الـ24 ساعة في كافة مواقع العمل لضمان استمرارية تقديم خدمه مميزه لعملائها، وكذلك خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، وتشكيل غرفة طوارئ على مستوى المحافظه خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لمتابعة كافة الأحداث