السعودية وقطر تعلنان غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا في السعودية
15 دقيقة سلبية .. الزمالك يهدر هدفين وسيراميكا كليوباترا يرد
إلغاء فارق الأهداف .. قرارات عاجلة في اتحاد الكرة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محافظ المنوفية: نسعى لتنمية حقيقية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

ترأس اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماعاً موسعاً برؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري عموم الإدارات المعنية بالديوان العام، وذلك في أولى اجتماعاته فور وصوله لمباشرة مهام منصبه ، في إطار حرصه علي التنسيق والتناغم الكامل ووضع خريطة عمل خلال المرحلة القادمة ترتكز علي الانضباط وسرعة الإنجاز ودفع عجلة الأداء التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق تنمية حقيقية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن المنوفي.

حضر الاجتماع  محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ، ،المستشار القانوني ، المستشار الهندسي ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، مديري الإدارات المعنية بالديوان العام.

 استهل محافظ المنوفية اجتماعه بتقديم التهنئة للقيادات التنفيذية وشعب المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، معرباً  عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية وتكليفه بتولي منصب محافظ المنوفية، وأنه شرف بتلك المسئولية لما تتميز به المحافظة من ثقافة شعبها ووعيه السياسي والمجتمعي ، كما أثنى على جهود اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية السابق على ما بذله من جهود مخلصة وما حققه من إنجازات ملموسة أسهمت في عجلة التنمية بكافة الملفات والقطاعات داخل المحافظة.

وخلا الاجتماع ، أكد محافظ المنوفية على أن المواطن أولوية أولى ورقم واحد على رأس منظومة العمل ، قائلا " كلنا شغالين علشان خدمة المواطن وإرضاءه" وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المسئول لتلبية متطلباته واحتياجاته، ولا بد من شعوره بتغيير حقيقي بمستوى الأداء ، مشيراً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتطوير الأداء المؤسسي والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية ، مضيفاً أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة القطاعات ، وأنه سوف يبذل قصاري جهده لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لتحقيق طموحات وأمال شعب المنوفية وجعلها في صدارة المحافظات.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد والجاهزية الكاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال متابعة توفير كافة المستلزمات والسلع الغذائية والأساسية والمتابعة الميدانية لمعارض ومنافذ أهلا رمضان  والأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، مع الالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة بتوقيتات غلق المحال التجارية  والمطاعم والكافيهات  خلال شهر رمضان والتصدي لظاهرة الألعاب النارية حفاظاً على سلامة المواطنين. 

وفيما يخص الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ، شدد المحافظ على المتابعة اليومية والمستمرة للحالة العامة لمنظومة النظافة العامة والاشغالات وتكثيف الحملات  بالشوارع والميادين العامة كل في نطاقه والتعامل الفوري مع ظاهرة الباعة الجائلين  والتأكيد على التعامل بروح القانون تيسيراً على المواطنين ، لافتاً إلى أنه لا بد من شعور المواطن بتواجد وقرب المسئول على أرض الواقع وموجهاً رسالة للأجهزة التنفيذية بتأدية الأدوار والمهام المطلوبة على أكمل وجه قائلا " ما فيش مسئول يقعد في مكتبه " سعياً منه للوقوف على المشكلات وسرعة الاستجابة الفورية لحلها، لافتاً إلى أنه سيتم وضع خطة عمل متكاملة ولقاءات منفردة لكل رئيس مدينة  على حده لعرض ملفات منظومة العمل وأوجه التحديات والعمل على حلها بما يضمن سرعة انجاز المهام المطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تضمنت التوجيهات ، التركيز وبقوة للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والإزالة الفورية في المهد واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وعدم السماح بفرض سياسية الأمر الواقع، بالإضافة إلى متابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة وإستمرار مضاعفة الجهود للحفاظ على معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع الملفات المتبقية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

كما أكد محافظ المنوفية على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعات وزيارات ميدانية مفاجئة لكافة المراكز والقطاعات الخدمية للوقوف على مستوى معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ،  لافتاً إلى أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والحلول اللازمة ومواجهة التحديات على أرض الواقع، واختتم محافظ المنوفية اجتماعه بالتأكيد علي أن هناك تقييم دائم ومتابعة مستمرة لكافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة ، مشدداً علي أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول في مهام عمله، وأن كل مسؤول سيحاسب بقدر ما يحقق إنجاز حقيقي يخدم المواطن.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية اجتماع رؤساء المدن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة

وزير العدل يشيد بدور هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام وصونه

وزير العدل يلتقي عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وزير العدل يلتقي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

سقوط تريلا

محملة بالدقيق.. انقلاب سيارة نقل ثقيل في ترعة بأسوان

بالصور

فوائد الإفطار على التمر باللبن في رمضان.. لن تتوقعها

أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.

محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بالصالحية الجديدة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مزايا وعيوب أفلام حماية الطلاء "النانو سيراميك"

النانو سيراميك
النانو سيراميك
النانو سيراميك

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

