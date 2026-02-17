محافظ المنوفية: نسعى لتنمية حقيقية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن

ترأس اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماعاً موسعاً برؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري عموم الإدارات المعنية بالديوان العام، وذلك في أولى اجتماعاته فور وصوله لمباشرة مهام منصبه ، في إطار حرصه علي التنسيق والتناغم الكامل ووضع خريطة عمل خلال المرحلة القادمة ترتكز علي الانضباط وسرعة الإنجاز ودفع عجلة الأداء التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق تنمية حقيقية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن المنوفي.

حضر الاجتماع محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ، ،المستشار القانوني ، المستشار الهندسي ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، مديري الإدارات المعنية بالديوان العام.

استهل محافظ المنوفية اجتماعه بتقديم التهنئة للقيادات التنفيذية وشعب المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، معرباً عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية وتكليفه بتولي منصب محافظ المنوفية، وأنه شرف بتلك المسئولية لما تتميز به المحافظة من ثقافة شعبها ووعيه السياسي والمجتمعي ، كما أثنى على جهود اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية السابق على ما بذله من جهود مخلصة وما حققه من إنجازات ملموسة أسهمت في عجلة التنمية بكافة الملفات والقطاعات داخل المحافظة.

وخلا الاجتماع ، أكد محافظ المنوفية على أن المواطن أولوية أولى ورقم واحد على رأس منظومة العمل ، قائلا " كلنا شغالين علشان خدمة المواطن وإرضاءه" وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المسئول لتلبية متطلباته واحتياجاته، ولا بد من شعوره بتغيير حقيقي بمستوى الأداء ، مشيراً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتطوير الأداء المؤسسي والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية ، مضيفاً أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة القطاعات ، وأنه سوف يبذل قصاري جهده لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لتحقيق طموحات وأمال شعب المنوفية وجعلها في صدارة المحافظات.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد والجاهزية الكاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال متابعة توفير كافة المستلزمات والسلع الغذائية والأساسية والمتابعة الميدانية لمعارض ومنافذ أهلا رمضان والأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، مع الالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة بتوقيتات غلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان والتصدي لظاهرة الألعاب النارية حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفيما يخص الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ، شدد المحافظ على المتابعة اليومية والمستمرة للحالة العامة لمنظومة النظافة العامة والاشغالات وتكثيف الحملات بالشوارع والميادين العامة كل في نطاقه والتعامل الفوري مع ظاهرة الباعة الجائلين والتأكيد على التعامل بروح القانون تيسيراً على المواطنين ، لافتاً إلى أنه لا بد من شعور المواطن بتواجد وقرب المسئول على أرض الواقع وموجهاً رسالة للأجهزة التنفيذية بتأدية الأدوار والمهام المطلوبة على أكمل وجه قائلا " ما فيش مسئول يقعد في مكتبه " سعياً منه للوقوف على المشكلات وسرعة الاستجابة الفورية لحلها، لافتاً إلى أنه سيتم وضع خطة عمل متكاملة ولقاءات منفردة لكل رئيس مدينة على حده لعرض ملفات منظومة العمل وأوجه التحديات والعمل على حلها بما يضمن سرعة انجاز المهام المطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تضمنت التوجيهات ، التركيز وبقوة للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والإزالة الفورية في المهد واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وعدم السماح بفرض سياسية الأمر الواقع، بالإضافة إلى متابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة وإستمرار مضاعفة الجهود للحفاظ على معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع الملفات المتبقية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

كما أكد محافظ المنوفية على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعات وزيارات ميدانية مفاجئة لكافة المراكز والقطاعات الخدمية للوقوف على مستوى معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتاً إلى أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والحلول اللازمة ومواجهة التحديات على أرض الواقع، واختتم محافظ المنوفية اجتماعه بالتأكيد علي أن هناك تقييم دائم ومتابعة مستمرة لكافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة ، مشدداً علي أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول في مهام عمله، وأن كل مسؤول سيحاسب بقدر ما يحقق إنجاز حقيقي يخدم المواطن.