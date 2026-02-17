اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية يصل مقر الديوان العام لمباشرة مهام عمله

وصل صباح اليوم ، اللواء عمرو محمد السيد الغريب محافظ المنوفية الجديد لمقر ديوان عام المحافظة بمدينة شبين الكوم لمباشرة مهام عمله رسمياً بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عقب توليه منصب محافظ المنوفية.

حيث كان في استقباله محمد موسى نائب محافظ المنوفية، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، عدد من مديري الإدارات والعاملين بالديوان العام.

و أكد محافظ المنوفية على أن المواطن وتلبية متطلباته وتحسين جودة الخدمات المقدمة على رأس الأولويات ، تنفيذاً لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية ، مع التأكيد على أنه سيولي اهتمامًا بالغًا بعدد من الملفات الحيوية ، وفي مقدمتها تحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل ، ومتابعة ملف ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية ، وتنفيذ المشروعات القومية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لسرعة نهوها وفق الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، قد أصدر حركة المحافظين الجدد أمس الاثنين وأدوا اليمين الدستوري بمقر رئاسة الجمهورية، وذلك في حرص القيادة السياسية على الدفع بقيادات تنفيذية تسهم في تطوير مستوى الأداء بالمحافظات وتحقيق مستهدفات رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.