محافظ المنوفية الجديد يشكر أبو ليمون علي فتره وجوده بالمحافظة

أصدر اللواء عمرو محمد الغريب محافظ المنوفية الجديد بيانا وجه فيه الشكر إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية السابق.

وجاء البيان كالآتي: “ يتقدم اللواء عمرو محمد الغريب محافظ المنوفية وشعب المحافظة بخالص الشكر والتقدير للسيد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية السابق وبورسعيد الحالي ، على ما بذله من جهود مخلصة وما حققه من إنجازات ملموسة أسهمت في دفع عجلة التنمية الشاملة بالمحافظة”.

وأكد المحافظ الجديد، أن محافظة المنوفية في عهده شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات، من تحسين البنية التحتية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، إلى دعم مشروعات التنمية المحلية والاهتمام بالعنصر البشري .

وثمن الغريب هذه الجهود المخلصة، معربا عن بالغ تقديره لقيادته الحكيمة ورؤيته الطموحة، سائلين المولى عز وجل أن يوفقه لمواصلة مسيرة العطاء والنجاح، وأن يديم على محافظة المنوفية التقدم والازدهار.